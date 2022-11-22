Esaretin Bedeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?

22 Kasım 2022 Salı, 09:53

Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption), yönetmenliğindeki Frank Darabont'ın, senaryosunda Stephen King ile birlikte çalıştığı, 1994 yapımlı bir dram filmidir.

ESARETİN BEDELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Karısını ve onun sevgilisini öldürmekten hüküm giyen sessiz bir bankacı, umuda sarılarak ve Red adında bir müebbet arkadaşıyla arkadaş olarak hapishanede hayatta kalmaya çalışır.

ESARETİN BEDELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tim Robbins

Morgan Freeman

Bob Gunton

ESARETİN BEDELİ FİLMİ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

Gerçek bir hikâyeyi anlatmayan film, Stephen King'in ''Different Seasons'' koleksiyonundan ''Rita Hayworth ve Shawshank Redemption'' adlı romanından uyarlanmıştır.

ESARETİN BEDELİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Esaretin Bedeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 9.3 olarak belirlenmiştir.