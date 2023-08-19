Dernekteki Neşet Ertaş posteri indirildi: 'Ailesi istedi' iddiası

Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:43

Güncelleme: 19.08.2023 - 12:45

Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş’ın akrabası olan ve ’Garip Hüseyin’ mahlasıyla bilinen Hüseyin Çakıcı, Neşet Ertaş’ın ailesinin istemediği gerekçesiyle

Zanaatkarlar Çarşısı’ndaki Abdallar Derneği’nde bulunan posterini indirdiğini söyledi.

"AİLESİNİN İSTEĞİYLE"

Çakıcı, "Ailesinin kendi isteğiyle Ertaş’ın posterini indiriyoruz. Abdal kültürünü yaşatmak amacıyla Abdallar Derneği’ni kurduk. Biz Ertaş’ın adını değil bir kültürü yaşatmak istiyoruz" dedi.

"ERTAŞ BENİM DAYIMIN OĞLU"

Ailenin isteği üzerine posterin kaldırıldığını anlatan Çakıcı, Ertaş’ın gönüllerde yaşayacağını ifade ederek, "Ertaş benim dayımın oğlu. Fakat Kırşehir’de olan akrabaları posterlerin kaldırılmasını istedi. Bizler de kaldırıyoruz. Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş’ın fotoğraf ve posterlerini ailenin isteği üzerine indiriyoruz. Ertaş ve yaşattığı kültürü kimseler gönlümüzden silemez" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl Ertaş’ın çocukları, Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan filmin vizyona girmemesi için de ihtiyati tedbir kararı istemişti.

Neşet Ertaş’ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın ’Garip Bülbül Neşet Ertaş’ kitabının babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerinin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.