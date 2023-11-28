Dertlerinize derman olacak Ginger shot nasıl yapılır?

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:19

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:19

Soğuk algınız mı var, enerjiye mi ihtiyacınız var yoksa sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmek mi istiyorsunuz? O zaman size harika bir çözüm: ev yapımı Ginger Shot! İşte basit ama etkili bu içeceği hazırlamanın pratik tarifi...

Malzemeler:

1 büyük parça taze zencefil kökü (yaklaşık 7-8 cm)

1 limon

2 portakal

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Bir tutam taze çekilmiş karabiber (isteğe bağlı)

1 su bardağı su

Yapılışı:

Zencefil kökünü temizleyin ve rendenin ince tarafıyla rendeleyin veya doğrayın.

Limonu ve portakalı sıkın ve suyu ayrı bir kapta biriktirin.

Rendelediğiniz zencefili ve limon suyunu bir blender veya mutfak robotuna ekleyin.

İsteğe bağlı olarak, içine bir tatlı kaşığı bal ve bir tutam taze çekilmiş karabiber ekleyin.

Tüm malzemeleri birleştirin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Karışımı süzgeç veya tülbent yardımıyla süzerek içeceğinizi temizleyebilirsiniz.

Elde ettiğiniz ginger shot'u bir bardak su ile karıştırarak içebilirsiniz.

Not: İlk başta yoğun gelebilir, ancak bu doğal içeceği diliniz alıştıkça daha çok seveceksiniz.

GİNGER SHOT'UN FAYDALARI

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Zencefil, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikleri, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir.

Antioksidan Etki: Zencefil, vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidanları içerir. Bu, hücre hasarını azaltabilir ve yaşlanmayı yavaşlatabilir.

Mide Rahatlatıcı: Zencefilin anti-inflamatuar özellikleri mideyi rahatlatabilir. Bu nedenle, ginger shot içmek, mide problemleriyle başa çıkmaya yardımcı olabilir.

Enerji Artırma: Zencefil, kan dolaşımını artırabilir ve enerji seviyelerini yükseltebilir. Bu nedenle, ginger shot içmek, gün içinde enerji düzeyinizi artırabilir.

Anti-Enflamatuar Etki: Zencefil, vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu özellik, eklem ağrıları ve kas ağrıları gibi inflamatuar durumlarla mücadelede yardımcı olabilir.

Mide Bulantısını Azaltma: Zencefil, özellikle hamilelikte veya deniz hastalığı gibi durumlarda mide bulantısını azaltmaya yardımcı olabilir.

Kolesterol Seviyelerini Kontrol Etme: Bazı araştırmalar, zencefilin kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir. Bu da kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Bu basit ginger shot tarifi, içeriğindeki antioksidanlar ve vitaminlerle enerji sağlamanıza, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. İçeceğinizin sıcaklığını, lezzetini ve baharat seviyesini kendi tercihlerinize göre ayarlamayı unutmayın!