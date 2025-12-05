Deterjan yetmiyor! Tahta kaşıkların içine hapsolan kirleri kusturan mucize yöntem

Mutfakta en sık kullandığımız, "doğal" olduğu için tercih ettiğimiz tahta kaşıklar ve kesme tahtaları, doğru temizlenmediğinde sağlığımızı tehdit ediyor. Çoğu kişi bu ürünleri bulaşık makinesine atarak temizlendiğini sanıyor. Ancak yüksek ısı ve kimyasal deterjanlar, ahşabın çatlamasına ve bu çatlaklara milyonlarca bakterinin yerleşmesine neden oluyor.

NEDEN BULAŞIK MAKİNESİNE ATILMAMALI?

Ahşap, canlı ve gözenekli bir malzemedir. Bulaşık makinesindeki yoğun deterjanlı su, bu gözeneklerden içeri sızar. Yemek pişirirken kaşığı sıcak tencereye sokulduğunda ise, kaşığın içine hapsolmuş deterjan kalıntıları çözülerek yemeğinize karışır. Bu durum, uzun vadede sindirim sistemi sorunlarına ve kimyasal birikime yol açabilir.

KAŞIKLARI "KUSTURAN" TEMİZLİK YÖNTEMİ

Tahta kaşıkların içine işleyen yağları, yemek artıklarını ve bakterileri dışarı atmak için ayda bir kez şu yöntemi uygulayın:

Hazırlık: Geniş bir tencereye su koyup kaynatın.

Karışım: Kaynayan suyun içine 1 paket kabartma tozu (veya karbonat) ve 2 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin.

Uygulama: Tahta kaşıklarınızı bu suyun içine atın ve yaklaşık 15-20 dakika kaynatın.

Sonuç: Suyun renginin kısa sürede kahverengiye döndüğünü ve kaşıkların içindeki kirlerin suya çıktığını dehşetle göreceksiniz.

Durulama: İşlem bitince kaşıkları soğuk suyla iyice durulayın ve kurumaya bırakın.

BAKIM İÇİN ZEYTİNYAĞI

Derinlemesine temizlik sonrası ahşabın kuruyup çatlamasını önlemek için kaşıklarınız tamamen kuruduğunda üzerlerine bir miktar zeytinyağı sürün. Bu işlem, ahşabın üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak, yemek suyunun gözeneklere girmesini zorlaştırır ve kaşığınızın ömrünü uzatır.

NE ZAMAN VEDALAŞILMALI?

Hiçbir mutfak gereci sonsuza kadar kullanılmaz. Eğer tahta kaşığınızda derin çatlaklar oluştuysa, rengi siyaha döndüyse veya yumuşamaya başladıysa, o kaşık artık bakteri tutmaya başlamış demektir. Sağlığınız için çöpe atıp yenisini alma vakti gelmiştir.