Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya telefon
Müge Anlı, yeni yayın dönemi açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen tebrik mesajını canlı yayında okudu.
ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu başladı. Altın Kelebek’te iki ödül alan Müge Anlı, sezon açılışında kendisine gelen tebrik çiçekleri ve notları paylaştı.
Anlı, tebrik mesajı gönderen isimlerden birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirtti ve canlı yayında Bahçeli'nin mesajını okudu.
"SİZİN ÖDÜLLERİNİZ MİLLETİN KALBİNDE"
Devlet Bahçeli’nin mesajını canlı yayında okuyan Anlı, şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle Altın Kelebek ödülleriyle ilgili az önce reklam arasında kendileriyle de görüştüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bir mesajı var; ‘Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.’ Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet Bahçeli’ye az önce kendisi ile de konuştum; ‘Sizin ödülleriniz milletin kalbinde’ dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor.”
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