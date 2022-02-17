Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan yaşamını yitirdi

Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını yitirdi.

AA
17 Şubat 2022 Perşembe, 17:12
Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan yaşamını yitirdi
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Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan, 96 yaşından yaşamını yitirdi.

Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Demokan, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.

Demokan'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Armutalan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedilecek.

1926 doğumlu Demokan'ın 2009'dan beri Marmaris Belediyesi Huzurevinde kaldığı bildirildi.


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