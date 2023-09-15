Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk kimdir? Tan Sağtürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

Yayınlanma: 15.09.2023 - 13:34

Güncelleme: 15.09.2023 - 13:34

Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk oldu.



TAN SAĞTÜRK KİMDİR?



Tan Sağtürk 14 Temmuz 1969 yılında İzmir'de doğdu.Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France Baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs bale ve dans okulları kurucusudur. Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi’ni açtı. Fransız Devlet Balesine yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien (Edit Piaf) adlı yapıtı bulunmaktadır.

TAN SAĞTÜRK'ÜN ÖZEL YAŞAMI

2009 yılında Alona Ataberk ile evlendi. Çiftin 2 çocukları var.

