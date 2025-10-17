Diane Keaton’ın ölüm nedeni belli oldu

Ünlü aktris Diane Keaton, 11 Ekim’de hayatını kaybetti. “The Godfather”, “Annie Hall” ve “Something’s Gotta Give” gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Keaton’ın ölüm nedeni, ailesi tarafından günler sonra açıklandı. People dergisine konuşan aile, Keaton’ın zatürre nedeniyle vefat ettiğini duyurdu ve hayvanlar ile evsizler için yapılacak bağışlarla onun anısının yaşatılabileceğini belirtti.

Keaton, 1970’li yıllarda “The Godfather” filmiyle büyük çıkış yaptı. 1977 yapımı Woody Allen filmi “Annie Hall” ile “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Oscar kazanan aktris, Altın Küre ve BAFTA ödüllerinin de sahibi oldu. Sıradışı moda anlayışıyla dikkat çeken Keaton, “Baby Boom”, “First Wives Club” ve “Something’s Gotta Give” gibi pek çok yapımda rol aldı. 2014 Zürih Film Festivali’nde Altın İkon Ödülü de dahil olmak üzere birçok Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.

Oyuncuya yakın kaynaklar, Keaton’ın sağlığının son aylarda hızla kötüleştiğini ifade etti.