Dibi tutan tencereyi temizleyen tüyo. Tencere yanıkları yok oluyor

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 23:24

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 23:24

Yemek yaptıktan sonra tencere temizliği bazen çileye dönüşebiliyor. Haberciniz'de yer alan bir içerikte; Tencere yanıklarını yok eden yöntem paylaşıldı. Eğer sizin de böyle bir sorununuz varsa işte bilmeniz gerekenler.

Granit tencerelerde bir yemek pişirildiğinde herhangi bir yanık söz konusu olmaz. Ancak çelik tencerelerde ne yazık ki çok sık yanma problemi yaşanıyor. Telle ovulsa da yanık izleri bir türlü çıkmak bilmiyor. Peki buna çok bilinmeyen bir yöntemle çözüm bulabileceğinizi söylesek? Evinizdeki bulunan basit bir ürünle, tencerelerinizdeki yanıklardan tamamen kurtulabilirsiniz.

TENCERE YANIKLARINI ANINDA GEÇİRECEK YÖNTEM

Evinizde tıraş köpüğü varsa, yanıktan tamamen kurtulabilirsiniz. Mısır patlatırken, kestane pişirdiğinizde ya da başka bir ürünü yaptığınızda hemen yanık oluşur. Ama bunu tıraş köpüğü kullanarak kökten yok edebilirsiniz. Tencerenizin içine tıraş köpüğü sıkıp güzelce ovalayın. Ardından yanıkların yavaş yavaş çözündüğünü göreceksiniz. Öncesinde limonla bekletmeniz de yeterli olacaktır. Tencerenizin altını ve yanlarını da tıraş köpüğüyle temizlerseniz, daha temiz ve pasparlak olacaktır. Böylece tencereleriniz her zaman yeni gibi duracaktır.

Tenceredeki yanık lekelerinin çıkmasına sirke de büyük fayda sağlar. Sirkenin asidik yapısı, yanık lekesinin yavaş yavaş kaybolmasına yardımcı olurken, kirlerin çok daha basit bir şekilde silinmesini kolaylaştırır. Böylece tencerelerinizi daha kolay temizlemiş olursunuz. Bulaşık deterjanı ne yazık ki tek başına yanıkların çıkması için yeterli değildir. Öncesinde bir miktar suyla kaynatıp lekelerin yumuşamasını da sağlayabilirsiniz.