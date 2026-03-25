Didem Soydan kimdir? Didem Soydan kaç yaşında, nereli? Didem Soydan neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında model Didem Soydan gözaltına alındı. Peki, Didem Soydan kimdir? Didem Soydan neden gözaltına alındı? Didem Soydan'ın serveti ne kadar?

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 3 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Soydan, İstanbul doğumlu olsa da kökeni Balkanlara dayanmaktadır. Anne tarafından Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, baba tarafından ise Arnavutluk kökenli bir aileye mensup olduğu bilinmektedir. Koç burcu olan Didem Soydan, 1.76 metre boyunda ve yaklaşık 54 kilogram ağırlığındadır.

DİDEM SOYDAN'IN KARİYERİ VE HAYATI

Didem Soydan, üniversite yıllarında İstanbul'da bir Diesel mağazasında çalışırken, ünlü modacı Ümit Ünal tarafından keşfedilmiştir. Bu keşif, onun modellik kariyerine adım atmasını sağlamıştır. İlk olarak Ünal'ın düzenlediği La Russie defilesinde podyuma çıkarak moda dünyasına giriş yapmıştır. ​

Modellik kariyerinde hızla yükselen Soydan, Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarıyla çalışmıştır. İstanbul Fashion Week gibi önemli etkinliklerde defilelere katılmış ve tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer almıştır.

Ayrıca, 2014 yılında İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkan ilk Türk model olmuştur. ​

DİDEM SOYDAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."