Didim Vegfest 5 metrelik vegan lokma ağacı ile kapandı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:04

Güncelleme: 01.05.2023 - 09:04

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek Vegan festivali Didim Vegfest muhteşem bir Ceylan Ertem konseri ile sona erdi.

Söyleşiler, paneller, sergiler, konserler ve mutfak atölyesi etkinliklerinin gerçekleştiği ülkemizden ve tüm dünyadan Vegan felsefesine inanmış katılımcıların yer aldığı Türkiye’nin ilk ve tek Vegan festivali Didim Vegfest, kapsamında, tahta şişler üzerine koyularak, birbirinin üzerine eklenen lokmalar ile dünyanın en büyük lokma ağacı oluşturuldu.

Lokma ağacının en üstüne vinç yardımı ile yetişen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay lokma ağacının son lokmasını ağacın üzerine ekleyerek, 40 kg vegan çikolata sosunu ağacın üzerine döktü. Dünyanın en büyük lokma ağacı oluşturularak dünya rekor denemesi gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Geçen yıl dünyanın en büyük vegan dürümünü yapmıştık. Bu yılda dünyanın en büyük lokma ağacını yaptık. Festivalimiz daha güzel etkinliklerle devam edecek.” İfadelerini kullandı.

CEYLAN ERTEM İLE KAPANDI

Festivalin son gününde güneşin batmasıyla birlikte Apollon Tapınağı'nın hemen yanı başında kurulan konser alanında sahne alan ünlü vegan sanatçı Ceylan Ertem birbirinden güzel eserlerini hayranları için seslendirdi. Binlerce vatandaşın takip ettiği konser renkli görüntülere sahne oldu.

Konserde konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Türkiye’nin ilk Vegan dostu kent olan Didim’de gerçekleştirilen Didim Vegfest’e katılan misafirlere teşekkür ederim” dedi. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, konserin sonunda ünlü şarkıcı Ceylan Ertem’e çiçek ve plaket takdim etti.