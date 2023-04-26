Didim’de VegFest heyecanı için geri sayım başladı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:44

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:44

Geçtiğimiz yıl PlantBasedTreaty (PBT) imzacısı olarak Türkiye’deki yerel yönetimler içinde bir ilki gerçekleştiren Didim Belediyesi, bu yıl da Yaşamdan Yana Derneği ve AnimalSave Türkiye grubunun kampanyası olan PlantBasedTreaty paydaşlığı ile Yaşam Dolu Festival için hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye’nin ilk vegan festivali olarak hafızalara kazınan VegFest için geri sayım başlarken PBT paydaşlığı ve festival organizasyonu için Yaşamdan Yana Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve AnimalSave Bölge İletişim Sorumlusu Nilgün Engin, 3 günlük Didim ziyaretinde bulundu.

DİDİM’İN İLK VEGAN BÜFESİ ALTINKUM’A YERLEŞTİRİLECEK

Vegan dostu bir kent yaratma amaçlarının olduğunu altını çizen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Doğanın verdiği her şeyi koruyup ileriye aktarabilmek için yapacağımız şeyleri bir araya getirmeliyiz. Uğraştığımız iş zaten turizm, insan odaklı bir şey ve insanlara kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Turizm çok meşakkatli ve insan sevgisinin içinde yaşatıldığı bir sektör. Bize, ‘Sen vegan değilsin, veganizmi Didim’i tanıtmak için kullanıyorsun’ gibi bir suçlama da geliyor. Öyle olsaydı hep beraber oturup fikir fantezisi yaparak başka bir şey bulurduk, vegan da hiçbirimizin aklına gelmezdi. Benim iki kızım var ikisi de vejetaryen. Etkilenmemek mümkün değil. O yüzden bunu yaşantımızın içerisine koymalıyız. Herkes vegan kent olmasını bekliyor ama o mümkün değil, dünyada da olamaz. Biz vegan dostu bir kent olmaya çalışıyoruz. Dünyadaki iyi örnekler de zaten vegan dostu kentler” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA İÇİN GEREKLİ”

Didim’de festival kapsamında tüm kuruluşların bir araya geldiğini belirten Başkan Atabay, “Didim’in kurumsal kimliği kurumlar bir araya geldi. Bizim başta da bir hedefimiz vardı: Yerelde başarılı olup ulusala taşımak, ulusalda başarılı olup uluslararası organizasyon haline getirmek.. Başta çok iddialı geliyor ama iddia koyamazsanız hiçbir şey yapamazsınız. İklim değişikliğini, hayvan sorunlarını görüyoruz. Yaptığımız işin ne kadar zor ama dünya için ne kadar gerekli bir organizasyon olduğunu anlatmamız lazım iddiamız bu” diye konuştu.

ENGİN: DÜNYANIN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR

Hazırlıkların son durumu hakkında Başkan Atabay ile bir araya gelen Yaşamdan Yana Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve AnimalSave Bölge İletişim Sorumlusu Nilgün Engin, Didim'in dünya çapında tanınan bir kent olduğunu söyleyerek, "PlantBasedTreaty takipçileri artık Didim’i tanıyor. Bunun üç günlük süren bir vegan festivalden öte bir şey olması için çaba gösteriyoruz. Aslında Didim’in uzun vadede Avrupa’daki özellikle veganların yıldız kenti olması için çabalıyoruz. Dünyanın değişime ihtiyacı var. Çok yükselen bir trend bu. Şu an Hollanda’nın yüzde 36’sı kendini vegan veya vejetaryen olarak tanımlıyor. Yeni bir araştırma Almanya’daki oranın yüzde 30 olduğunu gösterdi. İnsanlar özellikle iklim endişesi yüzünden sorumluluk gereği vegan oluyorlar. Bu arada da bu alternatif ürünler çok iyi noktalara geldi. Bazı belediyeler yardım için süt dağıtıyoruz diyor. Halbuki bizim coğrafyamızda yüzde 65 laktoz intoleransı var. O köydeki çocukların sıkıntıları tespit edilememişken gaz sancıları içinde kalsiyum almak için süt içiyorlar. Halbuki yeşil yapraklı sebzelerden o kalsiyumu fazlasıyla alabilirler” dedi.

“HAYVAN DENEYİNİ YASAKLAYAN İLK BELEDİYE DİDİM BELEDİYESİ”

Veganizmin hem veganlara hem Didim’e katkı sağlayacağını ifade eden Engin, “Bir yıl evde tutulabilecek ve bozulmayacak çok ucuz ürünlerin nasıl kıymaya dönüştürüleceğini gösterdik. Çok ilgi çekti. Şimdi o kişiler o mutfaklarını büyütüyorlar. Bunlar oldukça her şeyin ilki olacak Didim Belediyesi’nde ve o parlayan yıldız buradan çıkacak. Hayvan deneyi yapılmasını yasaklayan ilk belediye Didim Belediyesi, bunu kaç kişi biliyor? Biz bunu duyurmak için varız. Ortadoğu gibi bir coğrafyada hayvan dostlarımızı öncelikli hale getiren ve bunun öne çıkarıldığı kampanyanın parçası olmak istiyoruz. Bu veganizmin de kazancı olacak. Didim'in de kazancı olacak. Yurt dışından gelip ‘Karnımız aç kalmasın’ diyen veganların da kazancı olacak” diye konuştu.

DİDİM İÇİN VEGAN ŞEHİR HARİTASI DÜZENLENECEK

Festival hazırlıkları sürerken Animal Save Türkiye grubu da PBT’yi imzalayan işletmelerin bulunduğu bir Vegan Dostu Şehir Haritası düzenleyerek Türkiye’ye ve dünyaya bu mekânların tanıtılmasını sağlayacağının ve vegan dostu kent olma yolunda Didim’e destek olacağının sözünü verdi.

Animal Save Türkiye; 28, 29 ve 30 Nisan’da yapılacak VegFest’e katılmak isteyen öğrencilerin maddi yük altına girmeden festivale katılmaları için 3 büyük şehirden otobüsler kaldırılmasını sağlayacak. Didim Belediyesi ise festivale katılacak öğrenciler için kamp alanında festival boyunca ücretsiz olarak konaklayabilecekleri çadırlar tahsis edecek.