Dijital aşkın anahtarı belli oldu: Emojiler sevgiyi güçlendiriyor

Teksas Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmaya göre, sevgilinizle mesajlaşırken emojiler kullanmanız ilişkinizi olumlu yönde etkileyebilir. Yapılan deneyler, emojili mesajların daha duyarlı, anlayışlı ve yakın hissettirdiğini ortaya koydu.

ARAŞTIRMAYA 260 KİŞİ KATILDI

Araştırmaya 23 ile 67 yaş arasında 260 kişi katıldı. Katılımcılar, kurgusal mesajlaşma senaryolarında kendilerini mesaj gönderen taraf olarak hayal etti ve "partnerlerinin" yanıtlarını değerlendirdi. Bazı yanıtlar emojiliydi, bazıları sadece metin içeriyordu. Sonuçlar, emojili mesajların her durumda daha "duygusal olarak yanıt verici" olarak algılandığını gösterdi.

Bu algı, ilişkide yakınlık ve tatmin duygularını da doğrudan etkiledi. Katılımcılar, emoji kullanan partnerlerini daha anlayışlı ve kendilerine yakın hissettiklerini belirtti.

EMOJİLER DUYGUYU TAŞIYOR

Evlilik ve aile terapisti Dr. Marisa T. Cohen, dijital mesajlaşmada tonlama ve beden dilinin eksik olduğunu, bu boşluğu ise emojilerin doldurabildiğini söyledi. "Emojiler, metin mesajlarına duygu katmanın bir yolu. Bu da iletişimdeki niyeti daha açık hale getiriyor" dedi.

Araştırmada, kullanılan emojinin türünün (yüz ifadesi mi yoksa simgesel bir ikon mu olduğu) önemli olmadığı da vurgulandı. Yani hangi emoji kullanılırsa kullanılsın, asıl etkileyici olan şey, o küçük sembollerin duygusal ilgi göstergesi olarak algılanması.

ÇİFTLERİN GİZLİ EMOJİ DİLİ

Dr. Cohen'e göre, ilişkiler ilerledikçe çiftlerin emoji kullanımı da benzeşiyor. "Çiftler yakınlaştıkça sadece sözel ifadeleri değil, emoji alışkanlıklarını da paylaşmaya başlar. Hatta emojilere kendi aralarında özel anlamlar yükleyip bir tür gizli dil geliştirirler" diye ekliyor.

Bu dijital uyum, çiftlerin birlikte hareket etmesini ve ilişki kimliğini güçlendirmesini sağlıyor. Cohen'e göre bu, uzun vadede duygusal yakınlık üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.