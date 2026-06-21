Dilan Polat hastaneye kaldırıldı: Sıla Doğu ve Engin Polat'tan ilk açıklama!

Korumalığını yapan Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kardeşinin doktor gözetiminde olduğunu belirterek, "Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Doğu, paylaşımında ayrıca, "Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya ve iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz. Hepinizden sadece dua bekliyoruz" dedi.

"KARDEŞİM GÖÇTÜ, HAYAT ORTAĞIM HASTANEDE"

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadıkları zor sürece dikkat çekerek, "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim" ifadelerini kullandı.