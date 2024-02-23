Dilan Polat'ın hesabından dikkat çeken paylaşım
Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat‘ın Instagram hesabından 4 ay sonra ilk kez bir 'post' paylaşımı yapıldı. Yazılan not ise dikkat çekti.
Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan
Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında
tutukluluğun devamı kararı verilmişti.
'GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR'
Dava devam ederken, cezaevindeki Dilan Polat’ın sosyal medya
hesabından paylaşım yapıldı.
Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra bir gönderi yayınlandı.
Dilan Polat ile Engin Polat’ın yan yana oluğu bir fotoğraf paylaşıldı.
Fotoğrafın altına ise “Geciken adalet, adalet değildir”
cümlesi yazıldı ve #DilanPolatYalnızDeğildir başlıklı etiket yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan o isimlere çizik
- Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
- '4 ilçe el değiştirebilir'
- 'Atatürk’e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş...'
- Galatasaray Avrupa'ya veda etti!
- Said Nursi 'sevdalısı' profesör baskı mı yaptı?
- TKP'den İstanbul kararı
- Sparta Prag taraftarından skandal pankart!
- 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'
- 'Niçin desteklediğini ben biliyorum...'