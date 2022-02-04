Dilber Ay filminin galasında ortaya çıkan Arda Kural, yeni sektörünü açıkladı
2019 yılında hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın yaşamını anlatan, 'Dilber Ay' filminin galası önceki akşam İstanbul'da bir AVM'de yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği galada, 2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak sonrasında zor günler geçiren oyuncu Arda Kural da vardı. Gazetecilerle konuşan Kural, "Kendi içimde bir savaş başlattım ve kazandım" dedi. Ünlü oyuncu, yeni sektörünü de açıkladı.
Usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan yılın ‘Dilber Ay’ filminin İstanbul’da önceki akşam galası yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı.
Özel geceye film ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Selin Ciğerci gibi isimler katıldı.
YENİ SEKTÖRÜNÜ AÇIKLADI
2000’li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı.
Sözcü'de yer alan habere göre; son haliyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural “Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
"SAVAŞI KAZANDIM"
Kural, "Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar’ın yüzünden… Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.
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