Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Sarp Levendoğlu beni kıskanıyordu'
Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan 'Emret Komutanım' dizisinin ünlü oyuncusu Arda Kural, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kural, eski rol arkadaşları Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan hakkında sert ifadeler kullanırken, yaşadığı zorlu dönemde kendisini hastanede ziyaret eden tek ünlü ismi de açıkladı.
Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan,
ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden
olan 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret
Komutanım’ ile üne kavuşan oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.
Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla
mücadele eden Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde
tedavi gördü.
'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, Habertürk’ten
Aytekin Teker’e konuştu.
"FELSEFE VE EDEBİYATLA ÇOK İLGİLENDİM"
Artık kendini iyi hissettiğini söyleyen Kural, yaşadığı dönemleri sıkıntılı değil, katı dönemler olarak niteledi.
Kural, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters
döndüğü zamanlardı. Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu
hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim
ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye
başladım. Felsefe ve edebiyatla çok ilgilendim. Sorguladım. Kendimi yeniden
bulup bu hayata adapte etmeye çalıştım."
Büyükçekmece'de annesi ve kardeşi ile yaşadığı aktaran ünlü
oyuncu, “Babam vefat etti” açıklamasında bulundu.
"HAYRANLARIMDAN GÜNDE 2-3 BİN MEKTUP GELİYORDU"
Keşfedilme hikayesine değinen Kural, oyunculuğa adım atma
serüvenini şöyle anlattı:
"98-99 yıllarıydı. Beylikdüzü'nde yaşarken İnter Star'ın makyaj departmanının müdürü beni görmüş. Sonra benimle görüştü, "KRAL TV'de VJ'lik yapar mısın?" dedi. Ben de kabul ettim. İnsanlar tanımaya başladı tabi. Hayranlarımdan günde 2-3 bin mektup geliyordu. Ardından reklam teklifleri geldi pek çoğunda rol aldım. Senarist Tayfun Güneyer, 'Eyvah Babam'ın devamı niteliğindeki 'Eyvah Kızım Büyüdü'de oynar mısın?' dedi. Teklifi kabul ettim. Böylelikle oyunculuğa adım atmış oldum. Ondan sonra zaten şöhretim daha da arttı."
"SARP LEVENDOĞLU VE UFUK ÖZKAN’A KIRGINIM"
“Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı?” sorusuna
Kural, “Emre Komutanım dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım. Sarp
Levendoğlu ve Ufuk Özkan” yanıtını verdi.
"SARP LEVENDOĞLU BENİ KISKANIYORDU"
Kural, Levendoğlu’na neden kırgın olduğunu ise şu sözlerle
anlattı:
“Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı.”
"ŞİZOFREN DEĞİL, PSİKOZDUM"
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçen 20
günü anlatan Kural, “Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi
geldi tabi. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı, içimde
çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim, memnunum”
dedi.
"HASTANEDE BENİ ZİYARET EDEN TEK İSİMDİ…"
“O zamanlar kendimi yalnızlığa çektim” diyen Kural,
kendisini hastanede ziyaret eden tek kişiyi de açıkladı. Kural, “Kendi içimde
çözebileceğim bir problemim vardı. Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok. Ama
Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi. Ece bir tanedir”
diye konuştu.
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