Dinozorların torunu: Dünyanın en tehlikeli kuşu Cassowary

Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:33

Güncelleme: 08.01.2025 - 09:33

Avustralya ve Yeni Gine’nin tropikal yağmur ormanlarında yaşayan bu devasa kuş, hem büyüklüğü hem de saldırganlığıyla dünyanın en tehlikeli kuşları arasında gösteriliyor.

CASSOWARY’İ ÖZEL KILAN ÖZELLİKLER

Fiziksel Görünüm:

Cassowary, devekuşundan sonra dünyanın en büyük ikinci kuşudur. 2 metreye kadar uzayabilir ve yaklaşık 60 kilogram ağırlığa sahiptir. Renkli boynu ve başındaki sert kemiksi yapı (kask) onları oldukça karakteristik kılar.

Tehlikeli Silahları:

Cassowary’nin ana silahı, güçlü bacaklarındaki keskin pençeleridir. Orta parmağındaki 12 santimetrelik hançer benzeri pençe, tek bir darbeyle ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bu kuş, tehdit altında hissederse saatte 50 km hızla koşarak saldırabilir ve sıçrayarak pençelerini devreye sokar.

Davranış ve Saldırganlık:

Cassowaryler genellikle çekingen ve insanlardan uzak durmayı tercih etseler de tehdit algıladıklarında son derece saldırganlaşabilirler. Doğada köşeye sıkıştıklarında veya yiyecek ararken rahatsız edildiklerinde tehlikeli davranışlar sergileyebilirler.

CASSOWARY’NİN EKOLOJİK ROLÜ

Cassowary, yalnızca tehlikesiyle değil, aynı zamanda ekosisteme olan katkısıyla da dikkat çeker. Meyve yiyerek beslenen bu kuş, tohumları geniş alanlara yayarak ormanların yenilenmesine yardımcı olur. Yağmur ormanlarının "bahçıvanı" olarak bilinir ve yaşadığı bölgenin doğal dengesini korur.

DİNOZORLARIN TORUNU

Cassowary’ler, dinozorların torunu olarak bikinir. En büyükleri 1.8 metreye kadar uzayabilir ve 76 kiloya ulaşabilir. Uçamazlar ama süper güçlü bacakları sayesinde 50 km/sa hızla koşabilirler! Ayrıca harika yüzücülerdir

SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ

2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde gerçekleşen olayda ‘dünyanın en tehlikeli kuşu’ olarak tanınan Cassowary, düşüp kendini yerde bulan sahibine saldırdı. Kuşun sahibi, aldığı ‘ölümcül darbeler’ sonucu hayatını kaybetti.