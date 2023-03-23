Diş çürüğü kaynaklı ağız kokusuna sahurda 'peynir' tüketin önerisi

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 07:00

Ramazan ayında uzun süre susuzluk durumunun tükürük tamponlama etkisini düşürmesiyle oluşabilecek çürük, apse ve diş taşı gibi ağız ve diş sağlığı problemlerine karşı öncelikle mutlaka bir hekime görünmenin faydalı olacağını kaydeden Öğr. Görevlisi Nuri Yeniev, bu süreçte ağız sağlığını korumak için önemli bilgiler paylaştı.

Ağız bakımının düzenli yapılmamasının diş sağlığına olumsuz etkilerinin olabileceği gibi ağız kokusunun sosyal hayatı etkileyen problemleri de meydana getirebileceğini aktaran Yeniev, iftar ve sahurda tüketilen besinlerin de diş sağlığı için etkili olduğunu söyleyerek, “Sahurda peynir tüketmek ağız kokusunu önlemede önemli. Peynirin içerdiği bazı mineraller, çürüğün oluşumunu engelliyor. Çürük meydana gelmeyen sağlıklı dişler ağzı kokusunun oluşmasını da engellemiş oluyor” önerilerinde bulundu.

ÇÜRÜK VE DİŞ ETİ RAHATSIZLIKLARINA KARŞI DİKKAT

Ramazan ayında en sık karşılaşılan ağız ve diş sağlığı problemlerinden bahseden Öğr. Görevlisi Nuri Yeniev, “En sık karşılaşılan sorun ağız kokusudur. Bunun yanı sıra beslenme alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte çürük görülme riskinde de artış meydana gelebilir. Çünkü ağızdaki tükürük oranının düşmesi, besinler yoluyla sağlanan fiziksel temizliğin azalmasıyla birlikte çürük ve bazı diş eti rahatsızlıklarının da önü açılmış oluyor” dedi.

AĞIZ KOKUSUNDAN KURTARACAK ÖNLEMLER

Ağız kokusuyla alakalı alınacak önlemleri sıralayan Yeniev, “Ramazan ayında ağız kokusunun önüne geçilmesi için bazı önlemler alınabilir. Dişlerin fırçalanmasına mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Sabah ve akşam olmak üzere iki kez diş fırçalamayı öneriyoruz. Bununla birlikte dil ve çevre dokuların, yanakların, dudakların yani komple ağız bölgesinin temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Bunu sağlamak için dil fırçaları kullanılabilir. Özellikle gargara kullanımı çok önemli. Gargara kullanmak istemeyenler için tuzlu su ile gargara yapmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

SAHURDA “PEYNİR” TÜKETİN

Tüketilen besinlilerle de ağız kokusundan kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Yeniev, “Çay, kahve ve sigaranın fazla kullanılmasıyla ağızda bir kuruluk meydana geliyor. Ağız kuruluğunun meydana gelmemesi için ramazan ayı boyunca iftar ile sahur arası bol bol su tüketilmeli. Ağız kuruluğu meydana geldiği zaman ağız kokusu da oluşuyor. Sahurda peynir tüketmek ağız kokusunu önlemede önemli. Çünkü peynirin içindeki bazı mineraller, çürüğün oluşumunu engelliyor. Çürük meydana gelmeyen sağlıklı dişler ağız kokusunun oluşmasını da engellemiş oluyor. Bunun dışında ramazandan önce ağız ve diş kontrollerinin profesyoneller tarafından yapılmasında da fayda var” dedi.

GÜN İÇİNDE UYGUN BAKIM NASIL OLMALI?

Gün içinde oruç ibadetini tehlikeye sokmayacak ağız bakımı için bazı rutinlerin de geliştirilebileceğini ifade eden Yeniev, “Sahur ve iftar olmak üzere dişlerin iki kez fırçalanmasını yeterli buluyoruz. Önemli olan ağız ve dişlerin fiziki temizliğinin yapılmasıdır. Bu bakımdan misvak kullanılabilir. Gün içinde misvak ile fiziki bir temizlik sağlanabilir. Ayrıca herhangi bir macun kullanılmadan fırçalama ile temizlik sağlanmış olur” diye konuştu.

DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA NASIL OLMALI?

Diş fırçalamada yapılan yanlışları da anlatan Yeniev, “Kesinlikle diş ipi kullanılmalı. Doğru fırçalama ise diş etinden dişe doğru 45 derecelik açı ile hafif süpürme hareketleri yapılarak olur. Yanlış bilinen aşağıdan yukarı fırçalama diş eti sağlığı için sıkıntı oluşturabiliyor. Bu bakımdan üst çenede yukarıdan aşağıya, alt çenede ise aşağıdan yukarıya diş etinden dişe doğru hafif süpürme hareketleriyle fırçalama yapılmalı. Çiğneme yüzeylerinde de fırçayı çok fazla bastırmadan dişler fırçalanmalı” diyerek sözlerini sonlandırdı.