TÜİK açıkladı: Süt ve peynir üretimi 2022’de azaldı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:55

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:55

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ait Süt ve Süt Ürünleri Üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince 796 bin 400 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4; ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı.

YOĞURT, TEREYAĞI VE AYRAN ÜRETİMİ ARTTI, PEYNİR ÜRETİMİ AZALDI

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yoğurt üretimi yüzde 9,4, içme sütü üretimi yüzde 6 ve ayran üretimi yüzde 3,5 artarken; tereyağı üretimi yüzde 16,7 ve inek peyniri üretimi yüzde 0,9 azaldı.

Ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 12,8, ayran üretimi yüzde 6,9 ve yoğurt üretimi yüzde 3,8 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 4,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1,7 azaldı.

Bir önceki ay 718 bin 139 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı aralık ayında yüzde 10,9 artarak 796 bin 400 ton oldu. Bir önceki ay 123 bin 123 ton olan içme sütü üretimi aralık ayında yüzde 9 artarak 134 bin 216 ton olarak gerçekleşti.

TAVUK ÜRETİMİ AZALDI

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,3 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,1 ve hindi eti üretimi yüzde 19,4 azaldı. Ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 7,7, hindi eti üretimi yüzde 4,6 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 arttı.

Bir önceki ay 200 bin 77 ton olan tavuk eti üretimi aralık ayında yüzde 0,5 artarak 201 bin 123 ton oldu.