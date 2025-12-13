Diş fırçasına kapak takmak doğru mu? Nemli ortamda üreyen bakterilere dikkat edilmeli...

Seyahatler dışında günlük kullanımda diş fırçalarına kapak takılması, hijyenik sanılan ancak yanlış olan bir uygulama. Ağız içindeki bakteriler fırçalama esnasında fırçaya geçer. Eğer fırça, kullanımdan sonra kapakla kapatılırsa, kıllar kurumaz ve nemli kalır. Bu nemli ortamın, bakterilerin 24 saat içinde milyonlarca kat çoğalmasına zemin hazırladığı gözlemlenmiştir.

AÇIK HAVADA VE DİK SAKLANMALI

Diş fırçası hijyenini sağlamak için fırçanın kullanım sonrası iyice durulanması, silkelenmesi ve dik bir pozisyonda kurumaya bırakılması gerekmektedir. Fırçaların birbirine temas etmemesi ve klozetlerden (sifondan yayılan partiküller nedeniyle) mümkün olduğunca uzak tutulması gerektiği belirtilir.

DÜZENLİ DEĞİŞİM ŞART

Fırça üzerinde biriken mikroorganizma yükünü azaltmak için diş fırçalarının en geç 3 ayda bir veya geçirilen bir gribal enfeksiyon sonrasında yenilenmesi önerilir.