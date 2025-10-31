Disney ile YouTube TV arasında lisans krizi: Kanallar yayından kaldırıldı

Disney ile YouTube arasındaki lisans krizinde, görüşmeler sonuçsuz kaldı ve Disney’in sahip olduğu kanallar YouTube TV’den kaldırıldı. ABD’nin en büyük ücretli TV platformlarından biri olan YouTube TV, Disney ile yürüttüğü lisans yenileme müzakerelerinden anlaşmaya varamayınca, sözleşme süresi dolmadan ESPN, ABC, FX, National Geographic, Disney Channel ve ABC News Live gibi kanalları platformdan çıkardı.

YouTube TV, resmi açıklamasında, Disney’in teklif ettiği şartların aboneler için fiyat artışına yol açacağını ve Disney’in kendi canlı yayın servisi Hulu + Live TV’ye avantaj sağlayacağını belirtti. Platform, 10 milyondan fazla abonesi bulunduğunu ve aboneleri dezavantajlı duruma düşürecek koşulları kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Disney ise Google’ı “piyasa hakimiyetini kullanarak rekabeti ortadan kaldırmakla” suçladı. Disney sözcüsü, “3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Google, rekabeti baltalıyor ve sektör standartlarını zayıflatıyor. Ancak sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” dedi.

Anlaşmazlığın uzun sürmesi durumunda YouTube TV, abonelerine 20 dolarlık kredi tanımlayacağını açıkladı. Platform, geçtiğimiz ay da başarısız müzakerelerin ardından Univision kanalını yayından kaldırmıştı.