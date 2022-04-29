Disney Plus, Gülse Birsel ile anlaştı
Türkiye'de 14 Haziran itibarıyla yayın hayatına başlayacak olan ve arka arkaya yaptığı transfer ve iddialı dizi projeleriyle büyük bir heyecan yaratan Disney Plus, bir yeni transfer daha gerçekleştirdi. Platform, son olarak Tarkan'la anlaşmıştı.
The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus yeni bir hamleye daha imza attı.
Disney Plus, Tarkan, Engin Akyürek, Cansu Dere, Aras Bulut İynemli, Hande Erçel, Aslı Enver, Eda Ece, Pınar Deniz, Burak Deniz, Demet Özdemir, Can Yaman, Şahan Gökbakar ve Varol Yaşaroğlu'nun ardından Gülse Birsel'le de el sıkıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birsel, Disney Plus için 2 film ve 3 sezon sürecek bir de dizi için anlaştı.
TARKAN İLE ANLAŞMA YAPILMIŞTI
Birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, geçen haftalarda dev bir hamleye imza atarak Türkiye'nin megastarı Tarkan'la el sıkışmıştı. Tarkan, Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.
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