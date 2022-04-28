Disney Plus fiyatları belli oldu: 280 TL

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:59

Yıllık 279,90 TL’lik özel tanışma paketinden yararlanarak yıllık üye olmak isteyenlere Disney+, 8 aylık fiyatıyla sunuluyor. Özel teklif fırsatını yakalamak isteyen izleyicilerin, 14 Haziran’dan önce kayıt olarak 26 Haziran 2022’ye kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Üyeler böylece Disney+ keyfini 8 ay fiyatına 12 ay boyunca yaşayacaklar.

Türkiye’de 14 Haziran 2022’de yayına başlayacak olan Disney+, standart fiyatlandırmasını ise aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.

Disney+ üyelerinin izleyebileceği platforma özel içerikler arasında, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau’nun üstlendiği Star Wars içerikleri “The Book of Boba Fett” ve “The Mandalorian”ın yanı sıra heyecanla beklenen “Obi-Wan Kenobi” yer alıyor. Ayrıca, Marvel Studios dizileri “Ms. Marvel” ve “Loki”, Scarlett Johansson’ın başrolünde bulunduğu “Black Widow” ve Simu Liu ve Awkwafina’nın başrollerini paylaştığı Oscar® adayı “Shang-Chi ve On Halka Efsanesi” filmleri de platformda izlenebilecek yapımlar arasında bulunuyor.

Üyeler aynı zamanda Disney ve Pixar’dan iki Oscar® ödüllü “Soul” ile beraber Madrigal ailesinin olağanüstü hikayesinin anlatıldığı Walt Disney Animation Studios’tan Oscar® ödüllü “Enkanto: Sihirli Dünya” ve Emma Stone’un efsanevi “Cruella de Vil”i canlandırdığı Oscar® ödüllü “Cruella” filmlerini de keyifle izleyebilecekler.

Disney+ üyeleri ayrıca, sevilen oyuncu Engin Akyürek’in başrolünü üstlendiği Disney+’ın merakla beklenen ilk Türk içeriği “Kaçış”, ilgiyle izlenen yeni orijinal diziler “How I Met Your Father”, “The Dropout” ve “The Kardashians”, efsane diziler “The Simpsons”, “The Walking Dead”, “American Horror Story” ve “How I Met Your Mother”ın yanı sıra “Lost” gibi kült dizilerin tüm sezonlarını da izleyebilecekler. Ayrıca “Free Guy” gibi gösterildiği ülkelerde büyük ilgi ile karşılanan yeni gişe filmlerine de erişebilecekler. Platformda, merakla beklenen tüm bu içeriklerle birlikte, National Geographic’ten “Jeff Goldblum’un Dünyası” ve James Cameron’ın yapımcılığını üstlendiği “Balinaların Gizemli Dünyası” da Disney+’ın öne çıkan yapımları arasında bulunuyor.

Kullanıcılar, yüksek görüntü kalitesine, dört adede kadar eşzamanlı yayına, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX Enhanced teknolojisi ile izleme ve yedi adede kadar farklı profil yaratma olanağına sahip olacaklar. Disney+ bunlarla beraber, ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri Çocuk Profilleri ile sadece yaşa uygun içeriğe erişilmesine olanak sağlayan, çocuk dostu bir arayüz sunuyor.

Disney+’a üye olmak için;

Bilgilerini kaydedenler için özel teklif, lansman günü olan 14 Haziran 2022’den itibaren e-posta adreslerine gönderilecek.

Bu tanıtım teklifi, yalnızca lansman günü olan 14 Haziran 2022’den önce kayıt yaptıranlar için geçerli olacak.