Disney Plus ile anlaştılar... Organize İşler dizi oluyor: Kadrosunda sürpriz isimler var
'Organize İşler' serisi Disney+ Türkiye platformunda dizi oluyor. Yılmaz Erdoğan'ın dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Eda Ece ve Cem Yılmaz ile görüştüğü iddia edildi.
İlk iki filmi gişede büyük beğeni toplayan 'Organize İşler' serisi, Disney Plus platformunda dizi oluyor.
ÜNLÜ İSİMLER BULUŞUYOR
Disney+ Türkiye'de 8'er bölümlük 3 sezondan oluşacak Organize İşler'ın dizi versiyonu için konuşulan isimler gün yüzüne çıkmaya başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hazırlık çalışmaları devam ederken Yılmaz Erdoğan'ın dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Eda Ece ve Cem Yılmaz ile görüştüğü öğrenildi.
YILMAZ ERDOĞAN'IN DİSNEY PLUS ANLAŞMASI
DisneyPlus'un Türkiye'ye hızlı girişi sonrası anlaştığı isimlerden biri olan Yılmaz Erdoğan'ın platforma 2 film ve 3 sezonluk Organize İşler dizisi anlaşması olduğu biliniyor.
ORGANİZE İŞLER
Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir. Devam filmi Organize İşler Sazan Sarmalı ise 2018 yılında çekilmiştir.
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