Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:21
<p><strong>Organize İşler</strong>, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon soslu bir komedi filmi. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören film, eskimeyen şakalarıyla izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor.</p> <p>İşte Organize İşler filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...</p>

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon soslu bir komedi filmi. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören film, eskimeyen şakalarıyla izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor.

İşte Organize İşler filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...

<p><strong>ORGANİZE İŞLER KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.</p>

ORGANİZE İŞLER KONUSU NEDİR?

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

<p>İstanbul’da masumlar, suçlular ve ‘daha’ suçlular vardır. Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele serisinden sonra ‘kara film’ tonlarında farklı bir damar yakalamaya çabaladığı filminin başrollerinde Erdoğan’ın yanısıra Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal ve Cem Yılmaz gibi oyuncuları da görmek mümkün.</p>

İstanbul’da masumlar, suçlular ve ‘daha’ suçlular vardır. Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele serisinden sonra ‘kara film’ tonlarında farklı bir damar yakalamaya çabaladığı filminin başrollerinde Erdoğan’ın yanısıra Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal ve Cem Yılmaz gibi oyuncuları da görmek mümkün.

<p><strong>ORGANİZE İŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?</strong></p> <p>Film için ortalama olarak 150 kişi çalışmıştır. Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekânda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500 m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250 m²lik bir eve dönüştürülmüştür. Bu işlem için 18 ton çelik kullanılmış ve filmden sonra sökülerek eski hâline getirilmiştir.</p>

ORGANİZE İŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Film için ortalama olarak 150 kişi çalışmıştır. Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekânda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500 m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250 m²lik bir eve dönüştürülmüştür. Bu işlem için 18 ton çelik kullanılmış ve filmden sonra sökülerek eski hâline getirilmiştir.

<p>Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekânlar Saklıköy Country Club’ta çekildi. Tabut sahnesinde ise İzmir Ege Mahallesi kullanılmıştır.</p> <p>* Ve ilk olarak Gece uçuşu bir film için kullanılmıştır. </p> <p>* İlk kez 1:2,35 sinemaskop gösterim formatı uygulandı. Filmde yaklaşık olarak 170 kişi rol almıştır. Bu kişilerin 70 kadarı profesyoneldir.</p>

Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekânlar Saklıköy Country Club’ta çekildi. Tabut sahnesinde ise İzmir Ege Mahallesi kullanılmıştır.

* Ve ilk olarak Gece uçuşu bir film için kullanılmıştır. 

* İlk kez 1:2,35 sinemaskop gösterim formatı uygulandı. Filmde yaklaşık olarak 170 kişi rol almıştır. Bu kişilerin 70 kadarı profesyoneldir.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)</p> <p>* Tolga Çevik (Süpermen Samet)</p> <p>* Demet Akbağ (Nuran Ocak)</p> <p>* Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)</p> <p>* Özgü Namal (Umut Ocak)</p> <p>* Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)</p> <p>* Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)</p>

OYUNCULAR

* Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

* Tolga Çevik (Süpermen Samet)

* Demet Akbağ (Nuran Ocak)

* Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

* Özgü Namal (Umut Ocak)

* Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

* Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

<p>* Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)</p> <p>* Öner Erkan (Silvio)</p> <p>* Ebru Akel (Nilüfer)</p> <p>* Başak Köklükaya (Nergis)</p> <p>* Berfin Erdoğan (Nazlı)</p> <p>* Salih Kalyon (Cemil)</p> <p>* Cezmi Baskın (İzzet Ayna) </p>

* Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

* Öner Erkan (Silvio)

* Ebru Akel (Nilüfer)

* Başak Köklükaya (Nergis)

* Berfin Erdoğan (Nazlı)

* Salih Kalyon (Cemil)

* Cezmi Baskın (İzzet Ayna) 

Organize suç örgütü Yılmaz Erdoğan organize işler Film Komedi Filmi Türk Komedi Filmi Vizyon filmi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler