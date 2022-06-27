Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler nerede çekildi?
Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon soslu bir komedi filmi. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören film, eskimeyen şakalarıyla izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor.
İşte Organize İşler filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...
ORGANİZE İŞLER KONUSU NEDİR?
Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.
ORGANİZE İŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?
Film için ortalama olarak 150 kişi çalışmıştır. Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekânda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500 m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250 m²lik bir eve dönüştürülmüştür. Bu işlem için 18 ton çelik kullanılmış ve filmden sonra sökülerek eski hâline getirilmiştir.
Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekânlar Saklıköy Country Club’ta çekildi. Tabut sahnesinde ise İzmir Ege Mahallesi kullanılmıştır.
* Ve ilk olarak Gece uçuşu bir film için kullanılmıştır.
* İlk kez 1:2,35 sinemaskop gösterim formatı uygulandı. Filmde yaklaşık olarak 170 kişi rol almıştır. Bu kişilerin 70 kadarı profesyoneldir.
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