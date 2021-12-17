'Diva' Mariza, 19 Aralık’ta İstanbul’da

17 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Üst üste üç kez kazandığı BBC Ödülleri (Avrupa’nın En İyi Sanatçısı) ve 3 Grammy adaylığı ile dünya müziğinin divalarından biri olan Mariza, 19 Aralık’ta Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak. Mariza, kariyerinin yirminci yıldönümü ve fado kraliçesi Amália Rodrigues’in doğumunun yüzüncü yılında, Lizbon ve Rio de Janeiro’de kaydedilen albümü “Mariza Sings Amália”yı sevenleriyle buluşturdu.

UNESCO’nun Kültürel Miras listesine aldığı Portekiz’in fado geleneğine çağdaş bir yorum katan Mariza’nın şarkı söyleyişi tutkulu, zarif, hisli ve buğulu olarak tanımlanıyor. Mariza ise neden fadoyu seçtiğini şu cümleler ile anlatıyor: “Fado yalnızca bir müzik değil, bir histir. Üzücü değil melankoliktir. Ben bu müziği seçmedim, bu benim kaderimdi.”

Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk Portekizli sanatçı olan Mariza, ilk Dünya Müzik Ödülü’nü de yine fado söyleyerek almıştı. Paris’te Fen Edebiyat Akademisi’nin “Medaille de Vermeil” madalyasıyla ödüllendirilen sanatçının “Terra” albümü de En İyi Folk Müzik ve En İyi Prodüktör dallarında Latin Grammy Ödüllerinin sahibi oldu. Portekiz Devleti tarafından Portekiz kültürünü yurtdışında en iyi temsil eden sanatçı unvanı alan Mariza, 1999 yılında efsane Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues’in adını taşıyan vakıf tarafından “Fado’nun Sesi” unvanını aldı. Etkinliğin biletleri passo.com.tr’den satışta.