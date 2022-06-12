'Diyabetik yaraların' yanlış tedavisi ölüme neden olabiliyor!
Prof. Dr. Hakan Uncu, diyabete bağlı yaralarda uygulanan yanlış tedavinin ölüme neden olabildiğini belirterek, "Dünyada her 20 saniyede bir diyabet nedeniyle bir kişinin bacağı kesiliyor" dedi. Uncu, bu kapsamda yurttaşlara uyarılarda bulundu.
'Güncel Yara Tedavisi ve Klinik Uygulamalar Sempozyumu' öncesi konuşan Prof. Dr. Hakan Uncu, yara tedavisinin tıbbın hemen hemen her branşını ilgilendirdiğine işaret ederek, güncel ve doğru tedavi yaklaşımlarının sağlık açısından önemini vurguladı.
SEBEP 'AYNI POZİSYONDA KALMAK'
Özellikle 4 hafta içinde iyileşmeyerek kronik hale gelen yaralarda uygulanan tedavi biçiminin daha da önemli olduğunu söyleyen Uncu, "En çok toplardamar ve atardamar hastalıkları ile diyabete bağlı açılan yaralarla karşılaşıyoruz. Bunlardan sonra basınç ülseri dediğimiz uzun süre yatmaya bağlı yaralarla karşılıyoruz. Örneğin, felç geçiren hastaların, yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı kişilerin sürekli aynı pozisyonda kalmaları sebebiyle bu yaralar olabiliyor" dedi.
"HER 20 SANİYEDE BİR..."
Uncu, diyabetik yaralarda uygulanan yanlış tedavinin ölüme kadar varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirterek, "Dünyada her 20 saniyede bir diyabet nedeniyle bir kişinin bacağı kesiliyor" bilgisini verdi.
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