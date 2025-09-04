DNS nedir? DNS ayarları nasıl değiştirilir?

İnternete bağlanırken hız, güvenlik ve erişim kolaylığı açısından büyük önem taşıyan DNS, kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri. Peki DNS tam olarak nedir, ne işe yarar ve ayarları nasıl değiştirilir?

DNS NEDİR?

DNS (Domain Name System), internetin telefon rehberi olarak tanımlanabilir. Kullanıcılar bir web sitesine girmek istediğinde alan adını (örneğin www.ornek.com) yazar, DNS ise bu alan adını sayısal bir IP adresine çevirerek bilgisayarların siteye ulaşmasını sağlar.

Eğer DNS sistemi olmasaydı, her siteye erişmek için uzun ve karmaşık IP numaralarını ezberlemek gerekirdi. Bu nedenle DNS, internetin görünmeyen ama en önemli yapı taşlarından biri.

DNS NE İŞE YARAR?

Hız: Doğru DNS seçimi, sayfaların daha hızlı yüklenmesini sağlayabilir.

Güvenlik: Bazı DNS servisleri zararlı siteleri otomatik engelleyerek ek koruma sunar.

Erişim: Farklı DNS ayarlarıyla erişim sorunları aşılabilir.

DNS AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

DNS değiştirme işlemi oldukça basittir. Kullanıcılar cihazlarına göre farklı adımları izleyebilir:

1. Windows’ta DNS Değiştirme

Denetim Masası > Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi’ne girin.

"Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin" seçeneğine tıklayın.

Kullandığınız internet bağlantısına sağ tıklayıp Özellikler bölümünü açın.

İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğini seçin ve "Özellikler"e tıklayın.

"Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan" seçeneğini işaretleyin ve tercih ettiğiniz DNS adreslerini girin.

Örneğin: Google DNS → 8.8.8.8 / 8.8.4.4

2. Telefonlarda DNS Değiştirme

Android: Ayarlar > Wi-Fi > Bağlandığınız ağa uzun basın > "Ağı değiştir" > Gelişmiş seçenekler > DNS ayarlarını manuel yapın.

iOS (iPhone): Ayarlar > Wi-Fi > Bağlandığınız ağın yanındaki “i” simgesine dokunun > DNS yapılandır > Manuel seçin ve adresleri girin.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN DNS ADRESLERİ

Google DNS: 8.8.8.8 – 8.8.4.4

Cloudflare DNS: 1.1.1.1 – 1.0.0.1

OpenDNS: 208.67.222.222 – 208.67.220.220