Doc, sadece sürükleyici senaryosu ile değil, gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenmesiyle de dikkat çekiyor. Peki, Doc dizisi konusu ne? Doc dizisi oyuncuları kimler? Doc dizisi gerçek hikaye mi?

DOC DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizinin merkezinde, alanının en iyisi olarak tanınan, dahi ama bir o kadar da kibirli ve mesafeli Prof. Dr. İnan Kural yer alıyor. Hastalarıyla empati kurmayı reddeden, sadece “vakalar” olarak gören İnan Hoca’nın hayatı, bir hastasının babası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu tamamen değişir.

Hayata tutunmayı başaran İnan, uyandığında hayatının son 12 yılını hatırlamadığını fark eder. Artık ne o ülkenin en başarılı doktorlarından biridir ne de ailesiyle yaşadığı travmaları ve ayrılıkları hatırlar. Kendini bir anda geçmişinin ortasında bulan Prof. Dr. İnan Kural, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır. Soğuk ve otoriter bir şefken, artık asistan doktorların arasında, mesleğini ve en önemlisi insan olmayı yeniden öğrenen bir “öğrenciye” dönüşür. Hastane, yabancılarla dolu bu yeni dünyada onun tek sığınağı olacaktır.

DOC DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Çelikkol

Alina Boz

Bertan Asllani

DOC DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dizinin ilham kaynağı, İtalyan doktor Pierdante Piccioni. Dr. Piccioni, 31 Mayıs 2013’te geçirdiği bir trafik kazası sonucu komaya girer. Uyandığında ise son anısı 2001 yılına aittir. Karşısında büyümüş çocuklarını gören ve hayatının son 12 yılını tamamen unutan doktor, mesleğini, teknolojiyi ve değişen dünyayı yeniden öğrenmek zorunda kalır.