Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğal cilt bakımında yeni trend: Kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi
Paylaş

Doğal cilt bakımında yeni trend: Kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi

20.11.2025 10:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Doğal cilt bakımında yeni trend: Kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi

Doğal malzemelerle hazırlanan ev tipi maskeler sayesinde cilt yenilenmesi için pahalı ürünlere ihtiyaç yok. Haftada yalnızca iki uygulamayla daha parlak, sıkı ve genç görünen bir cilde kavuşmak mümkün. İşte, kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi...

Doğal cilt bakımında yeni trend: Kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi

Cilt zamanla elastikiyet kaybeder, renk eşitsizliği ve matlık gibi problemler ortaya çıkar. Ancak düzenli bakım yapmak, özellikle de doğal içeriklerden faydalanmak cildin yenilenme sürecini hızlandırır. Haftada iki kez yapılan doğru uygulamalar, hem cilt bariyerini güçlendirir hem de yaşlanma etkilerini gözle görülür şekilde azaltır. İşte, kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi...

Doğal cilt bakımında yeni trend: Kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi

1. BAL & YOĞURT MASKESİ: CİLDİ BESLEYİP AYDINLATIR

Malzemeler:

1 yemek kaşığı süzme bal

1 yemek kaşığı yoğurt

Nasıl yapılır?

Bal ve yoğurdu karıştırın, temiz cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. 15 dakika bekletip ılık suyla durulayın.

Faydası:

Cildi nemlendirir, lekelerin görünümünü azaltır, daha parlak bir görünüm sağlar.

 

Doğal cilt bakımında yeni trend: Kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi

2. YUMURTA AKI & LİMON MASKESİ: SIKILAŞTIRICI ETKİ

Malzemeler:

1 yumurta akı

Birkaç damla limon suyu

Nasıl yapılır?

Yumurta akını köpük kıvamına gelene kadar çırpın, limon suyunu ekleyin. Yüzünüzde 10–12 dakika bekletin.

Faydası:

Gözenekleri sıkılaştırır, yüz hatlarına pürüzsüzlük kazandırır.

 

Doğal cilt bakımında yeni trend: Kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi

3. AVOKADO & ZEYTİNYAĞI MASKESİ: DERİN NEM VE DOLGUNLUK

Malzemeler:

Yarım olgun avokado

1 çay kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Avokadoyu ezip zeytinyağıyla karıştırın. Cildinize masaj yaparak uygulayın ve 20 dakika bekletin.

Faydası:

Kuru ve mat ciltleri canlandırır, cildin doğal yağ dengesini güçlendirir.

Doğal cilt bakımında yeni trend: Kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi

4. PİRİNÇ UNU & ALOE VERA MASKESİ: TON EŞİTLEYİCİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı aloe vera jeli

Nasıl yapılır?

Karışımı macun kıvamına getirip yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra durulayın.

Faydası:

Cilt tonunu eşitler, leke görünümünü azaltır, daha canlı bir görünüm kazandırır.

Doğal cilt bakımında yeni trend: Kırışıklıklara meydan okuyan 5 cilt maskesi

5. KAHVE & BAL MASKESİ: CİLDİ YENİLER VE CANLANDIRIR

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı bal

Nasıl yapılır?

Krem kıvamında karıştırıp yüzünüze uygulayın. 10 dakika sonra nazikçe ovalayarak durulayın.

Faydası:

Peeling etkisi sağlar, kan dolaşımını artırır, cildi daha sıkı ve genç gösterir.

İlgili Konular: #cilt bakımı #Cilt sağlığı #doğal çözüm