Doğal öksürük şurubu: Bir kaşık içmek yeterli

Yayınlanma: 12.01.2025 - 12:33

Güncelleme: 12.01.2025 - 12:33

Kış aylarında artan soğuk algınlığı ve grip vakaları, öksürük problemini de beraberinde getiriyor. Ancak her öksürükte ilaçlara yönelmek yerine, doğal içeriklerle hazırlanan ve yan etkisi bulunmayan çözümlerle bu sorunu hafifletmek mümkün. İşte sadece bir kaşık tüketerek rahatlatıcı etkisini hissedebileceğiniz doğal bir öksürük şurubu tarifi...

Doğal Öksürük Şurubu Malzemeleri

2 yemek kaşığı bal (tercihen organik ve işlenmemiş)

1 tatlı kaşığı taze zencefil suyu

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı toz tarçın

1/4 çay kaşığı karabiber



Hazırlık ve Kullanım

Tüm malzemeleri bir kaseye alın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

Karışımı hava geçirmez bir cam kavanoza koyarak buzdolabında saklayabilirsiniz.

Öksürüğünüzü hafifletmek için günde 2-3 kez bir çay kaşığı tüketin.

Bu Karışımın Faydaları

Bal: Doğal bir antibakteriyel olan bal, boğazı yumuşatır ve öksürük refleksini azaltır.

Zencefil: Antiinflamatuvar özelliklere sahip olan zencefil, boğazdaki iltihabı hafifletir ve balgamın çözülmesine yardımcı olur.

Limon: Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir ve boğazdaki tahrişi azaltır.

Tarçın ve Karabiber: Kan dolaşımını hızlandırarak doğal bir ısınma etkisi yaratır, böylece boğazı rahatlatır.