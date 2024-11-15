Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Tasarruf yapmanın pratik yolları

Havaların soğumasıyla evlerde doğalgaz kullanımı da başladı. Yanlış kombi ve petek kullanımı doğalgaz faturasında artışa yol açabiliyor. Peki, Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Tasarruf yapmanın pratik yolları...

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Tasarruf yapmanın pratik yolları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:42

Enerjiyi verimli kullanarak hem doğal kaynaklarımızı koruyabilir hem de bütçemizden tasarruf edebiliriz. Peki, Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Tasarruf yapmanın pratik yolları...

DIŞ CEPHE YALITIMI

Doğalgaz faturanızı düşürmek için uygulayabileceğiniz yöntemlerin başında binanızın ısı yalıtımını yaptırmak gelmektedir. Binalarınıza mantolama yaptırarak doğalgaz faturanızdan %50 tasarruf elde edebilirsiniz.

KOMBİYİ KISIK ANCAK SÜREKLİ AÇIK BIRAKMAK

Kombinizi akşamları kapatmak yerine düşük ısıda gün boyu açık tutmak daha az enerji harcamanız anlamına gelir ve bu da doğalgaz faturanızdan tasarruf etmenizi sağlar.

TERMOSTAT KULLANIN

Termostat kullanımı ısı verimliliğini önemli derecede etkilemektedir. Oda termostatlarınızı istediğiniz derecede sabitleyerek, gereksiz kullanımın önüne geçebilir ve enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

PETEKLERİN KONUMU 

Peteklerin konumu da enerji kullanımı açısından son derece önemlidir. Perdelerin peteği kapatması, petek önüne koltuk, çiçek veya büfe konulması ısı kaybına ve ortamın daha geç ısınmasına neden olur bu da daha çok enerji harcamanız anlamına gelir.

KOMBİ BAKIMINI SÜREKLİ YAPMAK

Kullanılan kombilerin düzenli olarak bakımının yaptırılması gerekir. Bu sayede kombinizi hem daha uzun süre sorunsuz kullanabilir, hem de enerji kullanımınızın verimli olmasını sağlayabilirsiniz.


Etiketler: #Tasarruf #petek #doğalgaz #doğalgaz faturası

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