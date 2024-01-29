Doğanın şifasıyla öksürüğe elveda: Öksürüğü anında kesen balgam söktüren tarif...

Salgın hastalıkların etrafımızı sardığı bu dönemde çocuklarda görülen öksürük ebeveynler için zorlu bir süreç olabilmekte. Fakat doğal tarifler ile öksürüğün kesilmesini sağlamak mümkün. İşte öksürüğü anında kesen balgam söktüren tarif...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 18:24
Doğanın şifasıyla öksürüğe elveda: Öksürüğü anında kesen balgam söktüren tarif...
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Kışın soğuk havası ile birlikte öksürük ve soğuk algınlığı mevsimi kapımızı çaldı. Özellikle miniklerde görülen öksürük, ebeveynleri endişelendirebilir. Ancak, şimdi sadece mutfağınızdaki doğal malzemelerle öksürüğü anında kesen ve balgam söktüren bir tarif karşınızda! Doğal ve etkili bu tarif, çocukların rahat bir nefes almasına yardımcı olacak. Sağlıklı bir alternatif arayanlar, bu mucizevi karışımı denemeden geçmesin... İşte öksürüğü anında kesen balgam söktüren tarif!

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

1 çay kaşığı bal

Yarım limonun suyu

1 su bardağı ılık su

YAPILIŞI

İlk adım olarak, ılık su bir bardağa alınır.

Ardından, taze rendelenmiş zencefil, bal ve limon suyunu eklenir.

Malzemeler iyice karıştırılır, böylece doğal şifa deposu bir karışım elde edilmiş olur.

Karışımı küçük yudumlar halinde içilmeli...

Bu basit tarif, doğanın bize sunduğu nimetlerle öksürüğe karşı etkili bir çözüm sunuyor. Özellikle küçük çocuklar için güvenli ve lezzetli olan bu karışım, soğuk günlerde sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak...


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