Doğurganlığı arttırmanın sırrı gelişti: Sağlıklı kilo, hamilelik şansını yükseltiyor

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:58

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:58

Hollanda’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, aşırı kilolu, obez ya da düşük kilolu olmak, kadınların hamile kalma ve sağlıklı bir gebelik geçirme şansını olumsuz etkileyebilir. Erkeklerde ise benzer şekilde kilo, doğurganlık üzerinde önemli bir etkiye sahip. Araştırma, hem kadın hem de erkeklerin sağlıklı bir kiloya ulaşmasının doğurganlık sorunlarını azaltabileceğini ve hamilelik sürecini iyileştirebileceğini gösteriyor.

KİLO VE DOĞURGANLIĞIN İLİŞKİSİ

Hollandalı bilim insanları, 3.600’den fazla çiftin vücut kitle indeksini (BMI) ölçerek doğurganlık ve gebelik sonuçlarıyla karşılaştırdı. Araştırma, hem kadınlarda hem de erkeklerde yüksek BMI’nin doğurganlığı düşürdüğünü ve çiftlerin hamile kalma süresini uzattığını ortaya koydu. Genel olarak, BMI arttıkça çiftlerin hamile kalması daha uzun sürdü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, daha önce hiç doğum yapmamış 15-49 yaş arasındaki her beş evli kadından biri kısırlık sorunuyla karşılaşıyor. Ancak doğurganlık uzmanı Julia Young, kısırlığın sadece kadınlarla sınırlı olmadığını vurguluyor. "Bir bebeği dünyaya getirmek iki kişilik bir sorumluluktur. Doğurganlık ve sağlıklı bir gebelik için her iki partnerin de aynı derecede rolü vardır" diyor

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ERKEKLERDE DE KİLO DOĞURGANLIĞI ETKİLİYOR

Young, vakaların yüzde 30 ila 40'ında kısırlığın erkek partnerden kaynaklandığını belirtiyor ve ekliyor: "Doğurganlık bir takım çalışması olmalı ve çiftler birbirini desteklemeli."

Araştırmada, kilolu ve obez kadınların bir ay içinde hamile kalma olasılığının daha düşük olduğu, hamile kalma süresinin 12 ayı aşma olasılığının arttığı ve düşük yapma riskinin sağlıklı kilo aralığındaki kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu bulundu. Benzer şekilde, düşük kilolu kadınlar ve aşırı kilolu ya da obez erkekler de çocuk sahibi olma konusunda sorunlar yaşadı.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Vincent Jaddoe, "Çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlerin, her iki partnerin de BMI’sını dikkatlice gözden geçirmesi önemli" dedi. "BMI normal aralıkta değilse, önce kilo kaybı ya da kilo alımı üzerine odaklanmak, doğurganlık sorunları ve düşük riskini azaltabilir."

Araştırma sonuçlarına göre, sadece obezite değil, aşırı kilo ve düşük kilonun da doğurganlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Sağlıklı aralığın dışına çıkıldıkça, kadın ve erkeklerin doğurganlık oranları düştü. Araştırmada, erkeklerin yalnızca fazla kilolu olmasının bile kadınların hamile kalma süresini uzattığına dikkat çekildi.

HORMONLAR VE HAMİLELİK

Araştırmacılar, bu ilişkiyi hormonal problemlerle ilişkilendiriyor. Fazla ya da yetersiz yağ dokusu, hormon dengesizliklerine yol açarak kadınlarda yumurtlama sorunlarına, erkeklerde ise sperm kalitesinin düşmesine neden olabiliyor.

Nutritional terapist Julia Young, BMI’nin kadınlarda yumurtlamayı etkileyerek adet düzensizliğine veya adet görmeme gibi sorunlara yol açabileceğini açıkladı. Erkeklerde ise aşırı kilo, düşük sperm sayısı ve testosteron seviyelerinin düşmesiyle doğurganlık sorunlarına neden olabiliyor.