Doktorlar dizisinin Suat'ıydı: Ünlü oyuncu sektör değiştirdi!

Son olarak Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Cenk rolüyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Bekir Aksoy, yeni mesleğiyle gündeme geldi. Aksoy, Şişli’deki bir sanat galerisini kafeye çevirerek işletmeciliğe adım attı.

Geçtiğimiz günlerde galeride görüntülenen Aksoy, mekanın içinde açtıkları kafeyi tanıtarak, yeni mesleğini kamuoyuna duyurdu.

BEKİR AKSOY KİMDİR?

18 Mart 1969’da Ankara’da doğan Aksoy, 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Kariyerine Devlet Tiyatrosu’nda küçük rollerle başlayan Aksoy, Dormen Tiyatrosu, Gülriz Sururi Sahnesi ve Kent Oyuncuları’nda sahne aldı. Damdaki Kemancı, Tohum ve Toprak, Helen Helen, Yolun Yarısı, Sokak Kızı İrma ve Ver Elini Broadway gibi oyunlarda rol aldı.

Televizyon dünyasında ise Doktorlar, Leyla Hanım, Aşk Zamanı, Yahşi Cazibe ve son olarak İnci Taneleri dizilerinde izleyiciyle buluştu.