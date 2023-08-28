Dondurmadaki 'renklendirici' tehlikesine dikkat!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.08.2023 - 07:00

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi serinlemek isteyen vatandaşların tercihlerinden bir tanesi dondurma.

Piyasada sade, kakao ve meyveli gibi çok sayıda dondurma çeşidi bulunuyor. Ancak meyveli dondurmalarda renklendirici bulunması sağlığa zararları bulunabiliyor.

Dondurma üreticileri, merdiven altı üretim dondurmaların içerisinde renklendiricilerin bulunabildiğini söyleyerek, yurttaşları dondurma alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Konya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, “Gerçek dondurma içerisinde süt, salep ve şeker bulunur. Diğer katkı maddeleri kullanılmaz. Dondurmayı üretirken bizim için en önemli konumuz hijyendir. Yani üretilen, üretilen yer üretim yeri ve satış yeri çok önemlidir. Yani hijyen kurallarına uymak lazım. Yani şimdi insanlar bazı şeyleri karıştırıyorlar. Açık satılan dondurmayı dışarıda açık alanlarda satılmasını önermiyoruz. Nedeni ise mikrop üreme oranı çok fazladır. Şimdi dışarıdaki dondurmada süt, salep ve şeker vardır ve egzoz gazı etkisi altında kalacak. Toz, toprak bunun suyla teması var. Bunun zararları ise ishal, kusma ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Dondurmanın kapalı alanlardan alınması lazım. Merdiven altı üretilen yerlere dikkat etmemiz lazım. Açıkta dondurma alınmaması lazım. Biz vatandaşımızı bu konuda uyarıyoruz. Dondurmanın güneşe almaması gerekiyor. Güneş aldığı zaman eriyip donan dondurma yenmez. O mutlaka sizi rahatsız eder. Evlerde de eriyip tekrar dolaba koyup dondurulan dondurma da yenmez. Onun çöpe gitmesi gerekir” dedi.

“MEYVENİN ORİJİNALİ NE İSE DONDURMANIN ORİJİNAL DE O OLMASI GEREKİYOR”

Meyveli dondurmada meyvenin rengine yakın bir renk alması gerektiğini belirten 15 yıllık dondurma ustası Bahattin Doğru, “Dondurmaya baktığınız zaman renginde bir anormallik varsa o dondurma değildir. Zaten limonun rengi bellidir. Yani kabuğundan örnek vermeyin. Sapsarı olacak diye durum yok. Limon biraz soluk renk olması lazım, limonun suyunu örnek alarak bir dondurmayı seçebilirsiniz. Meyvenin orijinali ne ise dondurmanın orijinal de o olması gerekiyor. Zaten koyu bir renk içeriyorsa illaki de katkı maddesi, gıda boyası vesaire kesinlikle uygulanmıştır yani o dondurma değildir” diye konuştu.