Dondurma yerken bir kez daha düşüneceksiniz! 3 kişi canından oldu

Yayınlanma: 26.08.2023 - 00:26

Güncelleme: 26.08.2023 - 00:55

Yazın sıcak kavurucu günlerinde birçok kişi serinlemenin yolunu dondurma kasesinden geçiyor. Ancak bu yaz, soğuk lezzetlerin arkasındaki ölümcül tehlike deşifre oldu. Dondurma yemenin keyfini zehire dönüştüren bu tehlikeli bakteri, üç canı birden alarak alarm zillerini çaldırdı!

Global sıcaklık rekorlarını alt üst eden bu yazda, birçok kişi dondurmanın soğukluğunda soluk almaya çalışıyor. Ancak Washington eyaletinde yaşanan trajik olay, dondurma severlerin kabusu haline geldi. Dondurmanın içerisindeki ölümcül 'Listeria' bakterisi, hayatla olan bağını koparan üç kişinin son yudumu oldu.

BBC.co.uk sitesinin aktardığı habere göre;Tacoma kentindeki Frugal adlı mekanın dondurma makineleri, gerekli temizlik ve hijyen şartlarına uygun olmadığı için bu ölümcül bakteriyi misafir etti. Listeria'nın kurbanlarından üçü, dondurmadan aldıkları bu tehlikeli bakteri yüzünden yaşam mücadelesini kaybetti.

6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Washington Eyaleti Sağlık Departmanı'nın raporlarına göre, hastaneye kaldırılan altı kişiden üçü, bu ölümcül bakterinin kurbanı oldu. Salgından etkilenenlerin yaş aralığı 40 ile 79 arasında değişiyor ve hepsinin bağışıklık sistemi oldukça zayıftı.

Bu ölümcül olayın hemen ardından, Frugal restoran zinciri, Tacoma şubesindeki dondurma satışını askıya aldı ve tüm dondurma makinelerini detaylı temizlik ve testler için uzman bir ekibe gönderdi. Ancak önlem alınması için şirket genelinde dondurma satışı durduruldu.

Restorandan yapılan resmi açıklamada, "Olayın farkındayız ve yaşanan bu trajik sonuçlardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. En yüksek standartlarda hizmet vermeye devam etmek ve böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Listeria bakterisi nedir?

Listeria, özellikle hamileler, çocuklar ve yaşlılar için tehlikeli bir bakteridir. Bu bakteri, toprak, su ve hayvanlar aracılığıyla gıdalara bulaşarak, tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve ishal yer alırken, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ölümcül olabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, yılda yaklaşık 1.600 Amerikalı, Listeria enfeksiyonu kapıyor ve bu kişilerden yaklaşık 260'ı hayatını kaybediyor. Bu nedenle, gıda güvenliğine dikkat etmek hayati önem taşıyor.