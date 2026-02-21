Dondurulması gereken yedi sürpriz gıda

Mutfaklarda en çok yaşanan sorunların başında, taze kalacağı düşünülerek alınan gıdaların fark edilmeden bozulması geliyor. "The Full Freezer" (Dondurucusu Hep Dolu) olarak bilinen Kate Hall, gıda israfıyla mücadelenin temelinde "dondurucu" kullanımının yattığını savunuyor. Hall’a göre, raf ömrü uzun sanılan gıdalar genellikle en çok israf edilenler oluyor. İşte mutfak alışkanlıklarınızı değiştirecek ve israfı önleyecek 7 kritik gıda:

1. Aromatikler: Sarımsak ve Zencefil

Sarımsak, zencefil ve acı biber dondurucu için en uygun adaylardır. Sarımsakları soyup kuruladıktan sonra kilitli poşetlere atabilir, zencefili soymadan dondurabilirsiniz. Pişirme sırasında bu malzemeleri çözdürmeden doğrudan rendeleyerek kullanmak büyük kolaylık sağlıyor.

2. Rendelenmiş Peynir

Çedar gibi sert peynirlerin dondurulunca ufalanabildiğini belirten Hall, peynirlerin önce rendelenip dondurucu poşetinde gevşek şekilde saklanmasını öneriyor. Bu yöntemle peynirler topaklanmıyor ve doğrudan soslara veya tostlara eklenebiliyor.

3. Ekmek ve Galeta Unu

Yer sıkıntısı yaşayanlar için ekmeğin dilimler halinde dondurulması hayat kurtarıyor. Hatta bayatlamaya yüz tutan ekmekleri rondodan geçirip galeta unu olarak dondurmak; köfte ve çıtır balık yapımında taze bir malzeme stoğu oluşturuyor.

4. Taze Yeşillikler

Yeşillikleri yemeklerde kullanıyorsanız, onları yıkayıp kuruladıktan sonra dondurucuya atmak lezzetlerini korumalarını sağlıyor. Çözündürmeden, ihtiyacınız kadarını donmuş halde doğrayıp yemeğe ekleyebilirsiniz.

5. Taze Soğan

Pişmiş yemeklerde kullanılacak taze soğanlar için dondurucu mükemmel bir saklama alanı. Doğranıp poşetlenen soğanların birbirine yapışmaması için önce tepsi üzerinde dondurulması tavsiye ediliyor.

6. Kuruyemişler

Yağ oranı yüksek olan kuruyemişler, sıcaklık değişimlerinde hızla acılaşabiliyor. Dondurucuda saklanan kuruyemişler tazeliğini çok daha uzun süre koruyor. Tüketmeden önce birkaç dakika oda sıcaklığında bekletmek yeterli oluyor.

7. Pastırma

Pastırmayı dilimler halinde rulo yaparak dondurmak, dilimlerin birbirine yapışmasını önlüyor. Bu sayede her seferinde sadece ihtiyaç duyulan miktar dondurucudan çıkarılabiliyor.