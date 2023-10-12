Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:08

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:10

Dördüncü duvar kavramı ilk başta tiyatro oyunları ile ortaya çıkmıştır ve zamanla sinema sektöründe de kullanılır hâle gelmiştir. Bu kavramın ortaya çıkış mantığına göre tiyatroda sahne, iki yanında ve arkasında olmak üzere toplamda üç “somut” duvar ile çevrilidir. Peki, Dördüncü duvarı yıkmak nedir? Sinemada ve tiyatroda dördüncü duvarı yıkmak ne demek?

DÖRDÜNCÜ DUVARI YIKMAK NE DEMEK?

"Dördüncü duvarı yıkmak," karakterlerin veya oyuncuların, izleyiciye doğrudan hitap ettiği veya izleyicinin sanatsal dünyaya dahil edildiği anlamına gelir. Bu, bir karakterin kameraya bakarak izleyiciye konuştuğu veya bir sahnede doğrudan izleyici ile etkileşimde bulunduğu anlamına gelebilir.

SİNEMA VE TİYATRODA DÖRDÜNCÜ DUVARI YIKMAK NE OLUYOR?

Dördüncü duvarın yıkılması, tiyatro ve sinema tarihinde çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Örneğin, bazı komedi filmleri veya televizyon dizileri, karakterlerin izleyiciye doğrudan bakarak espriler yaptığı "kamera içi" sahneler içerebilir. Bazı oyunlar, karakterlerin izleyiciyi oyunun bir parçası yapmasına olanak tanır.

DÖRDÜNCÜ DUVARIN ETKİLERİ NELERDİR?

Dördüncü duvarın yıkılması, izleyici ile karakterler arasındaki duvarı kaldırarak daha derin bir empati ve bağ kurulmasına olanak tanır. İzleyici, hikayeye daha fazla dahil olur ve karakterlerin duygusal deneyimlerine daha yakından tanık olur. Bu, özellikle dramatik anlatılarda veya kişisel deneyimleri anlatan eserlerde güçlü bir etki yaratabilir.

DÖRDÜNCÜ DUVARIN YIKILDIĞI FİLMLER NELER?

The Great Train Robbery (1903)

Les Quatre Cents Coups (1959)

Pierrot Le Fou (1965)

Psycho (1960)

Persona (1966)

Annie Hall (1977)

Goodfellas (1990)

Funny Games (1997)

Fight Club (1999)