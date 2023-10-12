Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:04

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:04

Marj dışı borsada sıkça duyabileceğiniz bir terimdir. Borsada kullanılan bu kelime önemli bir terimdir. Peki, Marj dışı nedir? Borsada marj dışı ne demek? Marj dışı 180 hatası ne demek?

MARJ DIŞI NE DEMEK?

Borsada marj dışı terimi, teminat için ayrılan parayı hesaptan çıkardığınızda pozisyon aldığınız tüm parayı ifade eder. Yaptığınız işlemin ayrıntısına göre içine başka parametreler de girebilir ancak marj dışı oranı aşağıdaki gibi formüle edilebilir;

Toplam işlem yapılan tutar - başlangıç teminat marjı = marj dışı tutar.

Tabir sadece burada değil diğer borsa işlemlerinde değişik şekillerde formüle edilebilse de kavramın açıklaması benzer şekilde olacaktır.

MARJ DIŞI 180 NE DEMEK?

Borsada sıklıkla yaşanan hatalardan biri de marj dışı 180 hatasıdır. Bu hata marjın dışına çıkılması olarak tanımlanır. Yatırım yapılan hisselerde, yatırımcıların marj hesapları minimum bakiyenin altına düştüğünde marj dışı riskler ortaya çıkar. Teminat hesapları, yatırımcıların ödünç alınan fonları kullanarak borsada işlem yapmalarını sağlamada etkilidir. Bu hesaplar, kaldıraçlı işlemlerde olası kayıplar için bir rezerv görevi görür. Bu gibi durumlarda teminat, riske atılan miktara ek olarak yatırımcılardan teminat olarak alınan fonları ifade eder.