İtidal nedir? İtidal ne demek? İtidal çağrısı ne demek?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ve Hamas'a "itidal" çağrısında bulundu. Peki, İtidal nedir? İtidal ne demek? İtidal çağrısı ne demek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 14:03
İtidal nedir? İtidal ne demek? İtidal çağrısı ne demek?
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AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Hamas'a "itidal" çağrısında bulundu. Peki, İtidal nedir? İtidal ne demek? İtidal çağrısı ne demek?

İTİDAL NE DEMEK?

İtidal, bir kişinin davranışlarında veya tutumlarında aşırılığa kaçmaksızın ölçülü, dengeli ve orta yolu tercih etme durumunu ifade eden bir terimdir. İtidal kelimesi, Arapça kökenli bir kavramdır ve "orta yol" veya "denge" anlamlarına gelir. İslam kültüründe, özellikle ahlaki ve dini bağlamda, itidal önemli bir kavramdır ve aşırılıklardan kaçınılması gerektiğini vurgular.

İtidal, aşırılıklardan veya aşırı davranışlardan kaçınılmasını ve dengeli, makul bir yaklaşım benimseme gerekliliğini ifade eder. Bir kişi itidal gösterdiğinde, aşırıya kaçmadan ve ölçülü bir şekilde hareket eder, ne aşırı cömert ne de aşırı kısıtlı olur.

İTİDAL ÇAĞRISI NE DEMEK?

"İtidal çağrısı" ise genellikle toplumun belirli bir konuda daha dengeli ve makul davranması gerektiğini vurgulayan bir ifadedir. Bu çağrı, aşırılıklardan veya aşırı kutuplaşmalardan kaçınılması gerektiğini anlatır ve genellikle insanları daha yapıcı ve uzlaşmacı bir yaklaşım benimsemeye teşvik eder.


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