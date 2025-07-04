Doruk Dörücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermişti. Peki, Doruk Dörücü kimdir? Boğaziçi Üniversitesi mezunu Doruk Dörücü neden gözaltına alındı? Doruk Dörücü nereli, kaç yaşında?





DORUK DÖRÜCÜ KİMDİR?

Doruk Dörücü, Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümü öğrencisiydi. Dörücü, üniversiteden 'yüksek onur' derecesiyle mezun oldu.

DORUK DÖRÜCÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermişti.

Diplomasını yırtan Dörücü "Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasın göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür" açıklamasında bulunmuştu.