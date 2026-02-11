DSÖ açıkladı: Kanserde en büyük risk faktörü belli oldu

Tıp dünyasında kanserle mücadelede önemli ilerlemeler kaydedilse de hastalık, kalp-damar hastalıklarının ardından dünya genelinde en yaygın ikinci ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Genetik faktörler önemli bir rol oynasa da uzmanlar, yaşam tarzı tercihlerinin kanser riskini ciddi biçimde artırabildiğine dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni çalışması, bu riskin boyutunu küresel ölçekte ortaya koydu.

KÜRESEL VERİLERLE İLK KAPSAMLI ANALİZ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen ve 185 ülkeyi kapsayan çalışmada, 36 farklı kanser türü incelendi. Araştırmaya göre 2022 yılında teşhis edilen yeni kanser vakalarının yüzde 37’si, yani 7 milyondan fazlası önlenebilir nedenlerle ilişkilendirildi.

Çalışma, Dünya Kanser Günü (4 Şubat) öncesinde yayımlandı ve kanserin önlenmesi, erken teşhisi ve tedavisine dikkat çekmeyi amaçladı.

EN BÜYÜK RİSK: TÜTÜN KULLANIMI

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, tütünün dünya genelinde kanserin en önemli önlenebilir nedeni olarak öne çıkması oldu. Tütün kullanımı, tüm yeni kanser vakalarının yüzde 15’inden sorumlu.

Tütünün ardından kanserle ilişkili enfeksiyonlar yüzde 11 ile ikinci sırada yer alırken, alkol tüketimi yüzde 3 ile üçüncü sırada bulunuyor. Yüksek vücut kitle indeksi, fiziksel hareketsizlik, hava kirliliği ve ultraviyole ışınlara maruz kalma da risk faktörleri arasında sayılıyor.

ERKEKLER VE KADINLAR ARASINDA FARK

Çalışmaya göre önlenebilir kanser vakalarının oranı erkeklerde yüzde 45’e ulaşırken, kadınlarda bu oran yüzde 30’da kaldı. Erkeklerde tütün kullanımı, yeni kanser vakalarının yüzde 23’ünü oluştururken; kadınlarda kanserle ilişkili enfeksiyonlar yüzde 11 ile ilk sırada yer aldı. Kadınlarda sigara kullanımı ise yüzde 6 oranında etkili oldu.

TÜTÜN KULLANIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Çalışmada ayrıca, yalnızca ABD’de 2022 itibarıyla yaklaşık 49,2 milyon kişinin tütün ürünü kullandığına dikkat çekildi. Tütün ürünlerinin 5 binden fazla kimyasal içerdiği, bunların en az 70’inin doğrudan kansere yol açtığının bilindiği hatırlatıldı.

Uzmanlar, tütünle mücadelenin, alkol tüketiminin azaltılmasının ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının, küresel kanser yükünü önemli ölçüde azaltabileceğini vurguluyor.