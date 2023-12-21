DSÖ yeni Covid varyantını açıkladı: JN1 varyantı nedir? JN1 virüsü belirtileri nelerdir? JN1 virüsü ölümcül mü? JN1 virüsü Türkiye'de var mı?

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:58

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:58

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüsünün son varyantına ayrı bir isim verdiklerini duyurdu. Mevcut aşıların JN.1 ve COVID-19 virüsünün dolaşımdaki diğer varyantlarından kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Peki, JN1 varyantı nedir? JN1 virüsü belirtileri nelerdir? JN1 virüsü ölümcül mü? JN1 virüsü Türkiye'de var mı?

JN1 VİRÜSÜ NEDİR?

JN1 varyantı, omicron’un BA.2.86 varyantının spike proteininde türeyen, covid-19’un mutasyona uğramış, bulaşıcılığı daha fazla olduğu düşünülen ve sinsi bir şekilde ilerleyen yeni varyantıdır. İlk olarak ABD’de görülmeye başlanan JN1 virüsü, belirtileri açısından covid-19’un omicron ve eris varyantlarıyla benzerlik gösterir. ABD’nin yanı sıra İzlanda, Portekiz, İspanya ve Hollanda'nın da bulunduğu birçok ülkede JN1 varyantı görüldüğü tespit edildi.

JN1 VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş ve titreme

Öksürük

Kas ve vücut ağrıları

Boğaz ağrısı

Nefes darlığı

Tat ve koku kaybı

Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı

Baş ağrısı

Kusma

İshal

JN1 VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Covid-19’un yeni varyantı olan JN1 varyantının Türkiye’de görüldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

KORONAVİRÜS AŞILARI JN1 VARYANTINA KARŞI KORUR MU?

Covid-19’un mRNA aşıları, omicron, eris ve pirola varyantında olduğu gibi JN1 varyantına karşı koruyuculuk sağladığı düşünülen aşılardır.

JN1 VARYANTI TEHLİKELİ Mİ?

Dünya Sağlık Örgütü, JN1 varyantının dünya çapında yayılım gösterdiğini ve takip edilmesi gereken bir varyant olduğunu açıkladı. Ne kadar tehlikeli olduğu konusunda henüz bir belirsizlik söz konusu olsa da uzmanlar JN1 varyantının izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.