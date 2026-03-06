Dubai'de mahsur kalmıştı: İlker Ayrık'tan yeni açıklama

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misilleme olarak Körfez'deki ABD üslerini vurmaya başlaması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden mahsur kalan oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, ülkeye döndüğünü açıkladı.

Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, 18 saat süren bir yolculuğun ardından Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.

"EVİMİZE DÖNMÜŞ BULUNUYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayrık, "Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık ve ekip arkadaşları, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kalmışlardı.