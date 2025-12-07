Düğün şarkısına 'telif' davası: Ankaralı Coşkun, 300 bin TL'lik talebin nedenini açıkladı!

İzmir'de konservatuar mezunu Hasan Başkaya ve amatör olarak şarkı söyleyen Öznur Başkaya, iki yıl önce evlendi.

Düğünlerinde Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk'e ait "Ne Bilsin Eller" şarkısını seslendirdi.

Şarkı söyledikleri video, sosyal medyada özellikle de düğün sayfalarında paylaşıldı.

UZLAŞMA İÇİN 300 BİN LİRA TALEP ETTİ

Ancak eserin sahibi Ankaralı Coşkun, şikayetçi oldu ve telif davası açıldı.

Direk'in, videonun yayılması üzerine çift hakkında şikayetçi olduğu ve uzlaşma için 300 bin lira talep ettiği öğrenildi.

Eserin sahibi Ankaralı Coşkun videolardan birinin altına yorum yazarak çifti tebrik etti.

ANKARALI COŞKUN'DAN AÇIKLAMA

Direk'ten ise konya ilişkin açıklama geldi.

Sanatçı, açılan davanın düğünde şarkının söylenmesiyle değil, çekilen klibin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili olduğunu vurguladı.