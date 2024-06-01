Dünya basınını sarsan iddia: Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i 17 yaşındaki bir içerik üreticisiyle aldattı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 10:56

Güncelleme: 01.06.2024 - 11:30

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, oyuncu Dylan Sprouse ile geçtiğimiz temmuz ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törenle evlenmişti.

PALVIN'İ ALDATTI MI?

Beş yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, ihanet iddiasıyla sarsıldı.

Dylan Sprouse'un dünyaca ünlü Victoria's Secret modelini aldattığı öne sürüldü. Ünlü oyuncunun Palvin'i 17 yaşındaki bir içerik üreticisi ile aldattığı iddia edildi.

SPROUSE SOYADINI KALDIRDI

Palvin'in düğünün ardından sosyal medya hesabına eklediği "Sprouse" soyadını kaldırması iddiaları kuvvetlendirdi.

Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını silmediği görülen Barbara Palvin'den de Dylan Sprouse'dan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

"YENİ İSMİME ALIŞMAM ZAMAN ALACAK"

Öte yandan Barbara Palvin, 2018 yılından bu yana beraber olduğu Dylan Sprouse ile Budapeşte'deki düğününden kısa bir süre sonra verdiği röportajda yeni soyadına alışmasının biraz zaman alacağını söylemişti.

Ünlü model, Vogue dergisine verdiği röportajda "Dylan zaten bana üç yıldır 'karıcığım' diye sesleniyor. Onun uyum sağlaması gereken yeni bir durum yok, ama benim yeni ismime alışmam biraz zaman alacak" diye konuşmuştu.