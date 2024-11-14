Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:57

Güncelleme: 14.11.2024 - 11:57

Uluslararası Diyabet Federasyonu bu üç yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir. Peki, Dünya Diyabet Günü nedir? Dünya Diyabet Günü neden kutlanıyor?

DÜNYA DİYABET GÜNÜ NEDİR?

Dünya Diyabet Günü, her yıl 14 Kasım’da, diyabet hastalığı hakkında farkındalığı artırmak amacıyla dünya genelinde kutlanan özel bir gündür. 1991 yılında Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından diyabete dikkat çekmek için ilan edilen bu gün, diyabetin önlenmesi, tedavisi ve hastalığa karşı toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla birçok etkinliğe sahne olur.

DÜNYA DİYABET GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Dünya Diyabet Günü, dünya genelinde hızla artan diyabet vakalarına dikkat çekmek, erken teşhis ve önleyici sağlık önlemlerinin önemini vurgulamak amacıyla kutlanır. Bugünün tarihi, insülinin mucidi Sir Frederick Banting’in doğum günü olan 14 Kasım’a ithafen belirlenmiştir. Bu özel gün, toplumları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi ve diyabetin getirdiği sağlık risklerini azaltmaya yönelik farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.