Dünya liderlerinin siyasete atılmadan önceki meslekleri

Siyaset sahnesinde tanınan pek çok dünya lideri, aslında kariyerine bambaşka mesleklerden başlayarak adım attı. Kimisi avukatlık yaptı, kimisi öğretmenlik, kimisi de bilim insanı olarak görev aldı. Liderlerin siyasete uzanan bu farklı meslek geçmişleri, hem kendi hikâyelerini hem de dünya siyasetinin seyrini şekillendirdi.

1. ANGELA MERKEL – KUANTUM KİMYAGERİ

Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel, Berlin Duvarı yıkılmadan önce Doğu Almanya’da kuantum kimyası alanında bilim insanı olarak çalışıyordu. Doktorasını tamamlamış ve bilim dünyasında saygın bir araştırmacı olarak görev almıştı.

2. DONALD TRUMP – İŞ İNSANI VE TELEVİZYON YILDIZI

ABD’nin 45. başkanı Donald Trump, siyasete girmeden önce ailesinin inşaat şirketinin başına geçmiş, emlak sektöründe büyük yatırımlar yapmış ve ardından “The Apprentice” isimli televizyon programıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

3. VLADİMİR PUTİN – KGB AJANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyaset öncesinde Sovyetler Birliği’nin ünlü istihbarat servisi KGB’de ajan olarak görev yaptı. Almanya’da istihbarat faaliyetlerinde bulunması, kariyerinin en dikkat çekici dönemlerinden biriydi.

4. EMMANUEL MACRON – YATIRIM BANKACISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç yaşlarda siyasete atılmadan önce ünlü bir yatırım bankasında çalışıyordu. Rothschild & Cie’deki kariyeri, finans dünyasında önemli bir deneyim kazanmasını sağladı.

5. JACİNDA ARDERN – HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANI VE POLİTİKA DANIŞMANI

Yeni Zelanda’nın eski başbakanı Jacinda Ardern, üniversite döneminde bir fırında ve fast-food restoranında çalıştı. Daha sonra İngiltere’de bir milletvekili için danışmanlık yaparak siyasetin mutfağında deneyim kazandı.

6. JUSTİN TRUDEAU – ÖĞRETMEN

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, siyasete girmeden önce Vancouver’da lise öğretmeniydi. Drama ve Fransızca dersleri veren Trudeau, öğrencileriyle kurduğu bağ sayesinde toplumsal iletişim yeteneğini geliştirdi.

7. JOSEPH STALİN – RUHBAN OKULU ÖĞRENCİSİ VE KÜTÜPHANECİ

Sovyet lideri Joseph Stalin, gençliğinde rahip olmak üzere Gürcistan’daki Tiflis Ruhban Okulu’na yazıldı. Okulu bitirmeden ayrıldıktan sonra kısa bir süre kütüphanecilik yaptı ve ardından devrimci hareketlere katıldı.

8. FİDEL CASTRO – AVUKAT

Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro, Havana Üniversitesi’nde hukuk okudu ve bir süre avukat olarak görev yaptı. Politikaya olan ilgisi ise üniversite yıllarında başladı.

9. VOLODİMİR ZELENSKY – OYUNCU VE KOMEDYEN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, kariyerine hukuk eğitimi alarak başladı ancak kısa sürede sahne ve ekran dünyasına yöneldi. Uzun yıllar boyunca komedyenlik yaptı, televizyon dizilerinde rol aldı ve yapımcılık üstlendi. En çok da bir cumhurbaşkanını canlandırdığı televizyon dizisiyle tanındı; ardından siyasete girerek gerçek anlamda devlet başkanı oldu.